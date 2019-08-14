Кара Делевинь едва прикрыла интимные части тела в ню-съемке

Британская модель и актриса Кара Делевинь украсила собой обложку глянца Marie Claire.
Ню снимки звезда опубликовала в Instagram.
На фотографиях Делевинь предстала полностью обнаженной. Девушка лежала на кожаном зеленом диване на животе. Таким образом прикрывая грудь и интимные места. На лице Кары натуральный макияж, под бюстом татуировки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День рождение Кары Делевинь: показали самые "горячие" фото модели нетрадиционной ориентации
"Обнажая все", - подписала публикации знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии.
"Роскошная", "Милое фото ягодиц", "Огонь", "Лучшая часть тела", - пишут они.
Недавно Кара Делевинь приняла участие в фотосессии для модного дома Balmain, в которой снялась топлес. Вместе с ней в кадре побывал и креативный директор бренда Оливье Рустен.
Комментарии