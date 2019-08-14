Кара Делевинь едва прикрыла интимные части тела в ню-съемке

Фото: @caradelevingne

Британская модель и актриса Кара Делевинь украсила собой обложку глянца Marie Claire.

Ню снимки звезда опубликовала в Instagram.

На фотографиях Делевинь предстала полностью обнаженной. Девушка лежала на кожаном зеленом диване на животе. Таким образом прикрывая грудь и интимные места. На лице Кары натуральный макияж, под бюстом татуировки.

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"Обнажая все", - подписала публикации знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии.

"Роскошная", "Милое фото ягодиц", "Огонь", "Лучшая часть тела", - пишут они.

Недавно Кара Делевинь приняла участие в фотосессии для модного дома Balmain, в которой снялась топлес. Вместе с ней в кадре побывал и креативный директор бренда Оливье Рустен.