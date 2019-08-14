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среда, 14 августа 2019 11:26

Кара Делевинь едва прикрыла интимные части тела в ню-съемке
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Кара Делевинь снялась для обложки глянца Marie Claire
Фото: @caradelevingne
Кара Делевинь снялась для обложки глянца Marie Claire
Кара Делевинь снялась для обложки глянца Marie Claire
Кара Делевинь снялась для обложки глянца Marie Claire
Кара Делевинь снялась для обложки глянца Marie Claire

Британская модель и актриса Кара Делевинь украсила собой обложку глянца Marie Claire.

Ню снимки звезда опубликовала в Instagram.

На фотографиях Делевинь предстала полностью обнаженной. Девушка лежала на кожаном зеленом диване на животе. Таким образом прикрывая грудь и интимные места. На лице Кары натуральный макияж, под бюстом татуировки.

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"Обнажая все", - подписала публикации знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии.

"Роскошная", "Милое фото ягодиц", "Огонь", "Лучшая часть тела", - пишут они.

Недавно Кара Делевинь приняла участие в фотосессии для модного дома Balmain, в которой снялась топлес. Вместе с ней в кадре побывал и креативный директор бренда Оливье Рустен.

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