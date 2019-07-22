"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду

Дядя Жора "баллотируется" в Верховную Раду от блока П. И. Здуна. Фото: @dyadya_jora

Украинский шоумен и комик Вадим Мичковский, более известный под псевдонимом Дядя Жора, иронически высмеял кандидатов в нардепы Верховной Рады.

Юмористический ролик-пародию звезда выставил в Instagram.

Сюжет видео заключается в обращении потенциального кандидата на имя П.И. Здун к избирателям с речью.

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"Уважаемые украинцы, я Петр Иванович Здун решил идти в Верховную Раду Украины. И поэтому я создал свою партию - П.И. Здуна. Почему я решил баллотироваться в Верховную Раду? Потому что мне, как и другим кандидатам, н**уй делать . Хочу признаться вам честно: я иду в Раду, потому что хочу спиз**ть побольше денег у страны и жить шикарно. И это я говорю вам чистую правду", - иронично высказался Дядя Жора.

Пользователи сети пришли в восторг от сарказма комика и начали активно комментировать ролик.

"Наконец снова на украинском, браво", "Да вы не п*здун, вы чистую правду сказали", "Блок балабол", "Лучший кандидат страны", "Жаль, что такой партии в списках не видела", "Супер Здун", "Дядя Жора, я бы за вас проголосовал", "Мат на украинском звучит очень положительно", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora) 21 Июл 2019 в 12:27 PDT

Серьезных нарушений во время внеочередных выборов народных депутатов Украины пока не зафиксировано. К досадным инцидентам можно отнести ложные сообщения о заминировании избирательных участков. Кроме того, были случаи, когда избиратели пытались уничтожить свои бюллетени в знак протеста, а 27 участков открылись невовремя.