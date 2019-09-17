Каменских вышла на сцену с обнаженными ягодицами и в вызывающих чулках

Украинская певица Настя Каменских засветила подкачанные ягодицы в откровенном наряде во время выступления на сцене.

Снимок появился в Insta-stories знаменитости.

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Автор: @kamenskux Настя Каменских выступала в откровенном наряде

Во время концерта в городе Ровно, Каменских вышла на сцену в черно-белом боди, которое подчеркнуло аппетитную фигуру. Образ Настя довершали черные чулки и распущенные вьющиеся волосы.

Недавно Настя Каменских показала черно-белое фото без макияжа, на котором она позирует в лосинах и спортивном бюстгальтере.