Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских не всегда принимала собственное тело, и она чувствовала давление общества, когда "не вписывалась" в параметры других. Об этом певица рассказала в интервью для журнала Viva!

На фотографиях для глянца Каменских позировала в прозрачном цветастом платье в солнечной Мексике.

Певица считает, что комплексы не дают многим женщинам стать счастливыми.

"Что касается бодипозитиву, то я не могу сказать, что не принимала тела людей, которые меня окружают. Я не принимала собственное тело. И часто чувствовала давление общества, и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки чувствуют себя, когда "не вписываются" в параметры других", - сказала исполнительница.

Каменских призналась, что склонна к полноте, но работает над своим телом.

"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне недостатки. Была толстушкой - плохо. Похудела - тоже все не так. Никому не угодишь, но я и не планирую. Мое тело - мое дело ", - добавила Настя.

Также Каменских призвала девушек развиваться и принимать себя.

"Я хотела донести мысль, чтобы девушки не стеснялись себя и на подвергались осуждению окружающих. Но при этом и не опускали руки и любили себя в такой форме, в которой им комфортно. Поверьте, принимать себя очень важно, но еще круче, когда ты любишь улучшать себя и развиваться. И спорт - хороший способ. Не только потому, что можно поддерживать себя в хорошей форме, а еще улучшать состояние своего здоровья. А это важнее всего ", - отметила певица.

Находиться в комфортном для себя весе и комфортном состоянии - единый стандарт Насти Каменских.

"Я искренне кайфую от эмоций, когда ты видишь в зеркале результат активных тренировок. Когда тебе нравится, как выглядит твое тело, есть ощущение легкости", - добавила звезда.

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Исполнительница Настя Каменских, также известная как NK, не прекращает борьбу за идеальное тело. Несколько лет назад она поразила похудением на 20 кг. Каменских подчеркивает, что питается пять раз в день. На обед может съесть курицу - отварную или приготовленную на гриле. Еще важно употреблять клетчатку: например, салаты из овощей.