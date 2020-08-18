Каменских сделала нудистское фото среди поля

Певица Настя Каменских опубликовала до невероятности откровенное фото в своем Instagram. Артистка позировала обнаженной посреди поля.

Автор: instagram.com/kamenskux Подписчики не потеряли возможности выразить комплименты артистке.

На фотографии Каменских повернута спиной, поэтому поклонники могут разглядеть ее пышные ягодицы. В руках Настя держит букет полевых цветов.

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"Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. Решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать", - написала певица в своем Instagram.

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