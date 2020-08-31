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понедельник, 31 августа 2020 11:51

Каменских щеголяла аппетитными формами в бикини
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Каменских поражает аппетитными формами
Фото: instagram.com/kamenskux
Каменских поражает аппетитными формами
Каменских поражает аппетитными формами
Пара активно выставляет фото с отдыха в интернет
Пара активно выставляет фото с отдыха в интернет

Певица 33-летняя Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальными фото в купальнике. Фотографии публикует в своем Instagram.

Артистка на последних снимках соблазнительно позирует в черном купальнике на фоне моря.

"Ощущение покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир", - написала исполнительница в своем Instagram.

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Каменских с мужем Алексеем Потапенко, известным как Потап, полетели в Турцию на отдых. Пара выставляет фото из отпуска в интернет.

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, постоянно поражает подписчиков эффектными и откровенными фото. Звезда публикует снимки в своем Instagram.

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