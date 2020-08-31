Каменских щеголяла аппетитными формами в бикини

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица 33-летняя Настя Каменских порадовала подписчиков сексуальными фото в купальнике. Фотографии публикует в своем Instagram.

Артистка на последних снимках соблазнительно позирует в черном купальнике на фоне моря.

"Ощущение покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир", - написала исполнительница в своем Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сюрпризы от Каменских, Потапа и Тины Кароль: как Юрий Горбунов отгулял юбилей

Каменских с мужем Алексеем Потапенко, известным как Потап, полетели в Турцию на отдых. Пара выставляет фото из отпуска в интернет.

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, постоянно поражает подписчиков эффектными и откровенными фото. Звезда публикует снимки в своем Instagram.