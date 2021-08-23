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понедельник, 23 августа 2021 20:49

Каменских показала себя в роскошном платье
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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками серией новых кадров.

Яркие фото, на которых она позирует в длинном роскошном платье необычного покроя, звезда опубликовала в Instagram.

Наряд имеет откровенное декольте и пышный низ. Волосы знаменитость собрала в пучок, а образ дополнила необычным украшением на шее - аксессуаром в виде серебристой ящерицы.

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"Каждый летний день - новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые! Ух, какие яркие и солнечные кадры ждут вас в новом промо для 5 сезона программы ЖИЛ (Жизнь известной людей)", - написала Каменских.

Украинская исполнительница поделилась новыми фотографиями в шикарном наряде. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская исполнительница поделилась новыми фотографиями в шикарном наряде. Фото: instagram.com/kamenskux

Телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов откровенными фотографиями с отдыха на Днепре. Никитюк соблазнительно позировала в купальнике у реки и каталась на сапборди.

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