Каменских показала себя без макияжа и фотошопа

Фото: @kamenskux

Украинская певица 34-летняя Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала подписчиков нежным снимком без макияжа и фотошопа.

Снимок звезда опубликовала в своем блоге в Instagram.

На фото Каменских появилась в джинсовых шортах, черном микро-топе и почти прозрачной майке.

Волосы певица небрежно перебросила на одну сторону. На лице звезды не было и грамма косметики.

Поклонники Каменских пришли в восторг от натурального вида звезды.

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"Какая красавица", "невероятно красивое лицо", "девушка на миллион", "на высшем уровне".

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками серией новых кадров. Яркие фото, на которых она позирует в длинном роскошном платье необычного кроя, появились в сети. Наряд должен откровенное декольте и пышный низ.