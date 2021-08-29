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воскресенье, 29 августа 2021 12:04

Каменских показала себя без макияжа и фотошопа
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Настя Каменских опубликовала фото без макияжа.
Фото: @kamenskux
Каменских часто радует подписчиков своими снимками.
В конце лета Настя щедро делится с фанатами снимками из отпуска.

Украинская певица 34-летняя Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала подписчиков нежным снимком без макияжа и фотошопа.

Снимок звезда опубликовала в своем блоге в Instagram.

На фото Каменских появилась в джинсовых шортах, черном микро-топе и почти прозрачной майке.

Волосы певица небрежно перебросила на одну сторону. На лице звезды не было и грамма косметики.

Поклонники Каменских пришли в восторг от натурального вида звезды.

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"Какая красавица", "невероятно красивое лицо", "девушка на миллион", "на высшем уровне".

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками серией новых кадров. Яркие фото, на которых она позирует в длинном роскошном платье необычного кроя, появились в сети. Наряд должен откровенное декольте и пышный низ.

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