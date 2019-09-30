Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту

Настя Каменских рассказала, когда они с Потапом планируют ребенка. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала об интимной жизни с мужем Алексеем Потапенко (Потап).

Звезда поделилась подробностями с изданием StarHit.

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По словам певицы, плотный гастрольный график и редкие встречи добавляют отношениях пикантности и дают возможность соскучиться друг за другом.

"Когда Вселенная решит нам подарить ребенка, мне кажется, что это получится легко. И даже если это будет час в каком-то аэропорту - мы очень пылкие любовники", - откровенно призналась Каменских.

Недавно певица Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительным фото в нижнем белье. Снимок с отдыха исполнительница опубликовала в Instagram.