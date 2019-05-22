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среда, 22 мая 2019 07:46

Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
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Певица Настя Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Фото: instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Певица Настя Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Певица Настя Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Певица Настя Каменских очаровала новым образом в откровенном мини

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, показала смелый образ с вечеринки в честь дня рождения своего коллеги, участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Позитива. На новых кадрах певица оголила стройные ножки и подчеркнула сочную фигуру.

На странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых изображена в ярко-салатовом мини-платье. Образ Каменских дополнила белыми кроссовками. В кадре поп-звезда появилась с распущенными волосами и не слишком ярким макияжем.

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На нескольких снимках певица позировала не одна, а вместе с Позитивом, его женой и продюсером Потапом.

"Просто бомба", "Божественная", "Красотка", "Так Вы уже вышли замуж за Потапа?", "Красивая фигурка", "Секси", "Ух, какие ножки!", "У Вас очень красивые черты лица", "Сочная", "Фигуристая очень", "Очень горячо!", - пишут в комментариях.

Недавно Настя Каменских разместила в сети откровенный снимок в белье. На нем знаменитость в белом белье стоит у кровати в спальне. На лице певицы легкий макияж, волосы распущены.

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