Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной

Певица Настя Каменских порадовала поклонников новым "голым" фото. На нем она позирует в одном нижнем белье.

С фото понятно, что Каменских стоит в примерочной одета в черный бюстгальтер и трусики, обута в белые кроссовки. Рядом разбросаны ее одежда и сумка.

Автор: instagram.com/kamenskux Певица Настя Каменских позировала в одном белье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышла в нижнем белье: Каменских взбудоражила сеть сценическим нарядом

Сразу после публикации пользователи Instagram засыпали Каменских комментариями.

"Фигура офигенская", "Ты бомба, Настя", "Секс", "Когда соединились талант и красота в одном человеке", - пишут поклонники.

Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.