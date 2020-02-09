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воскресенье, 09 февраля 2020 15:43

Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной

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Певица Настя Каменских порадовала поклонников новым "голым" фото. На нем она позирует в одном нижнем белье.

С фото понятно, что Каменских стоит в примерочной одета в черный бюстгальтер и трусики, обута в белые кроссовки. Рядом разбросаны ее одежда и сумка.

Автор: instagram.com/kamenskux
  Певица Настя Каменских позировала в одном белье
Певица Настя Каменских позировала в одном белье

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Сразу после публикации пользователи Instagram засыпали Каменских комментариями.

"Фигура офигенская", "Ты бомба, Настя", "Секс", "Когда соединились талант и красота в одном человеке", - пишут поклонники.

Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.

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