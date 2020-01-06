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понедельник, 06 января 2020 16:22

Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
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Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико
Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико
Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико
Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико

Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.

В кадре сквозь прозрачные вставки в одежде можно заметить, что звезда, очевидно, без белья.

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"Внешняя энергия - это суть женского, воплощенная в женщине (равно как сознание - это суть мужского рода, воплощенная в мужчине). Мы живем в двойной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит в одиночестве, это значит быть слитой с сознанием", - подписала звезда фото английском в Instagram.

Певица Настя Каменских поздравила поклонников с Новым годом и показала очаровательные платья с глубоким декольте.

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