Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительными фотографиями в купальнике с пляжа в Мексике.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

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На фото знаменитость появилась без макияжа. Она позировала в бикини цвета фуксии. Также Алексей Потапенко запостил в свой аккаунт совместную с Каменских фотографию.

Фанаты Каменских пришли в восторг от сексуальных форм звезды.

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, также известный как Потап, отметил 40-летие. Он показал подарки, которые получил на день рождения.