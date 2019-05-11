Камалию нагло ограбили в Италии

ГолосUA

Певицу Камалию ограбили в Италии.

Вместе с семьей она прибыла в Рим. После схода на берег с корабля украли рюкзак мужа с вещами и документами.

"В Арабеллы и Мирабелла были пасхальные каникулы в школе. Решили взять их в путешествие и забронировали замечательный 8-дневный круиз из Рима на судне MSC SeaView", - рассказала она в Facebook.

1 мая, когда семья артистки прибыла в зал для встречающих, все и произошло.

"Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил как пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура с тележки. Через пару минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появился мужчина с дочкой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами... Мы сообщили в полицию, но она была бесполезная", - пожаловалась Камалия.

Правоохранители даже не удосужились пройти на место преступления "и не пытались искать пропавшие вещи, отметила певица.

"Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стеснения заявили, чтобы мы их просто так не беспокоили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут", - пожаловалась она.

На следующий день дети семьи Камалии удалось получить свои документы. Благодаря работникам украинского посольства, ей выдали экстренный паспорт за 30 минут.

"Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три", - рассказала артистка.

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Певица Камалия призналась, что ее отец у нее на глазах издевался над матерью. Камалия записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.