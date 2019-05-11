Камалию нагло ограбили в Италии

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
Просмотров: 1746
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1656
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4466
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1053
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2772
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3366
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5697
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2115
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
5
5
5
3
15
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Кузьме Скрябину установят новый памятник
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
Видео
Все видео
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Анна Седокова показала упругую попу крупным планом
Анна Седокова показала упругую попу крупным планом
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3141
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1332
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1404
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3294
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3366
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 855
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
суббота, 11 мая 2019 17:15

Камалию нагло ограбили в Италии

  Комментировать
Камалию нагло ограбили в Италии
ГолосUA

Певицу Камалию ограбили в Италии.

Вместе с семьей она прибыла в Рим. После схода на берег с корабля украли рюкзак мужа с вещами и документами.

"В Арабеллы и Мирабелла были пасхальные каникулы в школе. Решили взять их в путешествие и забронировали замечательный 8-дневный круиз из Рима на судне MSC SeaView", - рассказала она в Facebook.

1 мая, когда семья артистки прибыла в зал для встречающих, все и произошло.

"Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил как пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура с тележки. Через пару минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появился мужчина с дочкой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами... Мы сообщили в полицию, но она была бесполезная", - пожаловалась Камалия.

Правоохранители даже не удосужились пройти на место преступления "и не пытались искать пропавшие вещи, отметила певица.

"Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стеснения заявили, чтобы мы их просто так не беспокоили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут", - пожаловалась она.

На следующий день дети семьи Камалии удалось получить свои документы. Благодаря работникам украинского посольства, ей выдали экстренный паспорт за 30 минут.

"Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три", - рассказала артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Камалия хотела бросить мужа-миллиардера

Певица Камалия призналась, что ее отец у нее на глазах издевался над матерью.

Камалия записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Камалию нагло ограбили в Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Летчик преодолел рекордное расстояние

Самое читаемое
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 312382
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 38326
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 25929
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 17092
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу Просмотров: 15265
Знаменитости
Надежда Мейхер показала, какой была красавицей в школе
Надежда Мейхер показала, какой была красавицей в школе Просмотров: 1323
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 8559
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 7173
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз Просмотров: 882
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом
5
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
11
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
8
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
Голосов: 34706
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua