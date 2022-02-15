Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров

Певица Камалия подает в суд на стилистку Софию Неведомую, которая несколько дней тому назад обвинила артистку в невыплате гонораров.

Адвокаты исполнительницы уже готовят иск. Об этом Камалия сообщила в Instagram.

"Из бюджета видно, что гонорар стилистки составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью забрала ее гонорар, потому что утверждала, что стилистка вообще не работала. Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне", – написала Камалия.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица добавляет, что ей пришлось доплачивать за аренду студии и персонала, поскольку Неведомая опоздала на съемку.

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"Более того, она (Неведомая, - Gazeta.ua) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Однако по окончании съемочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете", - сообщила артистка.

Камалия также написала, что стилистка может подать обратный иск при ошибке исполнительницы. И заверила, что Неведомая просит перевести средства на российскую кредитную карту.

"Мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где сейчас находится), мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю", - заявила Камалия.

Исполнительница заверила, что Неведомая просит перевести средства на российскую кредитную карту.

"Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карточку. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе России и ДНР. А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве у меня денег и их отправке в Россию", - добавила она.

Стилистка София Неведомая заявила, что должна была получить от Камалии $600, однако осталась ни с чем. Об этом дизайнер рассказала в Instagram. Женщина пишет, что прибегает к огласке, потому что ей нужны средства. У нее долги и нужно платить за квартиру в Киеве. Стилистка публикует личную переписку с Камалией, ее менеджерами и режиссером.