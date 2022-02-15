Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров

 
Ексклюзивы
1/5
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Просмотров: 432
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6588
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 11358
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1350
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2151
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4932
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4959
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1485
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 14031
Фото
Все фото
6
5
5
5
5
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: &quot;Она не могла этого сделать&quot;
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
&quot;Хочется плакать&quot; - звезда &quot;Холостяка&quot; Рамина поправилась во время похудения
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
&quot;Полгода не хожу на работу&quot; - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
Видео
Все видео
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
Интервью
1/5
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 1944
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3384
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1836
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3213
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1350
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 621
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 13:35

Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров
6

  Комментировать

Певица Камалия подает в суд на стилистку Софию Неведомую, которая несколько дней тому назад обвинила артистку в невыплате гонораров.

Адвокаты исполнительницы уже готовят иск. Об этом Камалия сообщила в Instagram.

"Из бюджета видно, что гонорар стилистки составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью забрала ее гонорар, потому что утверждала, что стилистка вообще не работала. Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне", – написала Камалия.

Певица Камалия собирается подать в суд на стилистку из-за клеветы
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия показала фрагменты переписок
Камалия показала фрагменты переписок
Камалия показала фрагменты переписок
Камалия показала фрагменты переписок

Певица добавляет, что ей пришлось доплачивать за аренду студии и персонала, поскольку Неведомая опоздала на съемку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей

"Более того, она (Неведомая, - Gazeta.ua) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Однако по окончании съемочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете", - сообщила артистка.

Камалия также написала, что стилистка может подать обратный иск при ошибке исполнительницы. И заверила, что Неведомая просит перевести средства на российскую кредитную карту.

"Мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где сейчас находится), мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю", - заявила Камалия.

Исполнительница заверила, что Неведомая просит перевести средства на российскую кредитную карту.

"Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карточку. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе России и ДНР. А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве у меня денег и их отправке в Россию", - добавила она.

Стилистка София Неведомая заявила, что должна была получить от Камалии $600, однако осталась ни с чем. Об этом дизайнер рассказала в Instagram. Женщина пишет, что прибегает к огласке, потому что ей нужны средства. У нее долги и нужно платить за квартиру в Киеве. Стилистка публикует личную переписку с Камалией, ее менеджерами и режиссером.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Камалия угрожает судом стилистке, которая обвинила ее в невыплате гонораров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 51270
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 13735
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11808
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 11358
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 9819
Знаменитости
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
5
 Просмотров: 2736
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
5
 Просмотров: 441
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
5
 Просмотров: 909
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
5
 Просмотров: 1107
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
5
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
18
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 36
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть