Камалия хотела бросить мужа-миллиардера. Фото: gordonua.com

Жена миллиардера Мохаммеда Захура, певица Камалия, сделала неожиданное признание о своём муже. Она поделилась, что хотела уйти от возлюбленного.

Об этом случае певиа рассказала программе "Звёздный путь".

Камалия призналась, что в начале отношени чувстоала себя вещью, которую хотят купить.

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"Мне казалось, что он меня покупает. После свиданий Захур часто оставлял мне деньги. Я тогда очень злилась. Он долго меня уговаривал и извинялся. Говорил, что это нормально, когда мужчина дает своей женщине деньги", - вспоминала прошлое певица.

Камалию обижает, когда её популярность связывают с её богатым мужем. По словам исполнительницы, карьеру она начала в 90-тые, задолго до знакомства с Захуром.