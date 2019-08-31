Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра

Французская фотограф Вероник Виал снимает знаменитых женщин в утренние часы. Вероник говорит, что утро - это время, когда женщина может быть сама собой, без макияжа, без прически, в домашней обстановке, В это время у нее есть возможность не играть роль и не надевать маски. И не важно, кто эта женщина: кинозвезда, певица или супермодель.

На съемку фотограф приходила одна, без гримеров и ассистентов — на всех фотографиях свет естественный. Знаменитости жили на ее глазах, а она просто "ловила момент".

На снимках девушки еще не успели нанести макияж или умыться. Так Вероник удалось запечатлеть настоящую женскую красоту — с немного сонными лицами, слегка спутавшимися волосами и искренними утренними улыбками.

Известные женщины, как и остальные, зевают, курят, кто-то еще "спит" и толком вроде и не вставал, а кто-то уже играет с детьми и животными и гостеприимно предлагает выпить кофе.

Сама Вероник говорит о своей работе: "Когда человек просыпается, он еще не успел нацепить свою маску, он еще в полусне, он никого не изображает. Он просто тот, кто есть на самом деле. И они все — слушай, они такие трогательные!"

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