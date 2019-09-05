Как выглядят самые "горячие" plus-size модели Украины

Украинские модели plus-size заслуживают внимания не меньше чем пышнотелые манекенщицы Эшли Грэм или Тесс Холлидей.

Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" аппетитных моделей Украины.

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1. Наталья Петрик стала победительницей телепроекта "Модель XL". Модельную карьеру девушка начала, чтобы побороть комплексы. В 2018 году украсила собой обложку журнала ELLE.





2. Виктория Щелко стала Матерью Года 2019 и представительницей Украины на Miss World Plus Size.





3. Марию Павлюк считают одной из самых успешных plus-size моделей Украины. Девушка победила в первом сезоне телепроекта "Модель XL". Сотрудничает с турецким брендом одежды "Sofi & Sofi", активно участвует в модных показах в Украине. Появилась на обложке журнала Cosmopolitan.





4. Алиса Дубровская получила известность в Instagram. Девушка активно снимается, ведет блог, участвует в украинских телешоу и просто путешествует в свое удовольствие.





Недавно Gazeta.ua создала подборку пышнотелых моделей, которые доказывают, что сексуальность - это не вес, а состояние души.