Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона

"Я хотел журнал, который выказывал бы позитивный и изысканный интерес к сексу", — писал в своей автобиографии основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Его раздражали слишком серьезные размышления в мужских журналах и то, что медиа игнорировали женщин, предмет, более всего занимающий молодых мужчин.

По журналу Playboy можно судить как сексуальность в массмедиа становилась откровеннее.

Первый номер журнала Хью Хефнера вышел в декабре 1953 года. В октябре 2015 года он отказался от обнаженных моделей. Но продолжил выбирать девушку месяца — Playmate (откровенные фотографии модели публикуются внутри журнала, часто в формате плаката). Для многих Playmates фотосессия Playboy становилась самым ярким фактом биографии.

Шведский биолог Девид Моррисон изучил параметры девушек месяца с декабря 1953 года по февраль 2016 года. За все годы есть общая тенденция — Playmates 1950-х непохожи на Playmates XXI века. Если в 50-ые годы прошлого века красота девушек была натуральной, то начиная с 90-х в жизнь и тела моделей входит силикон - грудь от хирурга и поддутые губы надолго становятся каноном красоты Playboy.

В первые годы девушка месяца была в среднем 21-летняя, то в последние уже 24-летняя.

Девушки постепенно становятся выше.

Из соотношения роста и веса высчитывается Индекс массы тела (BMI). Обвинения глянцевых журналов в выборе слишком "легких" девушек-моделей для Playboy не лишены оснований. 48% девушек месяца имели недовес. А некоторые и его тяжелую форму. Пик низкого среднего Индекса массы тела девушек пришелся на 1990-е годы.

Отдельно вес самой тяжелой и самой легкой девушки месяца различается на 19 килограмм.

В области груди модели постепенно "худеют".

Объем талии наоборот рос.

В итоге девушки XXI века по параметрам были более естественны, чем девушки XX века. При большом росте и более маленькой груди современные Playmates имели большую талию. 40–50 лет назад талия была неестественно "узкая".

Первый Playboy вышел в декабре 1953 года и не имел порядкового номера. Хью Хефнер сомневался, появится ли второй. Когда журнал разошелся тиражом более 50 тыс. экземпляров, сомнения отпали. Читателям понравилась как обложка, украшенная черно-белой фотографией Мэрилин Монро, так и общий стиль журнала. Хефнер был так благодарен Монро за "помощь" в продвижении журнала, что в 1992 году даже купил за 75 тысяч доларов место на Вествудском кладбище Лос-Анджелеса рядом с могилой актрисы, где и был похоронен.