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вторник, 24 августа 2021 23:47

Как украинские звезды поздравили страну с Днем Независимости
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Сегодня, 24 августа, Украина празднует юбилейных 30 лет независимости.

Как поздравили свою родину украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua

Певец Олег Скрипка опубликовал на своей странице в Instagram поздравительное сообщение и видео.

Автор: Instagram.com/o.skrypka
  Олег Скрипка обратился к Украинской со стадиона «Олимпийский"
Олег Скрипка обратился к Украинской со стадиона «Олимпийский"

"От всего сердца поздравляю всех украинцев и хочу сказать, что мы живем в очень-очень молодом государстве. Если принимать во внимание, что нам относительно немного годков (как государству, а не народу) - мы многое уже успели сделать, но не время расслабляться: у нас много-много чего впереди. Соотечественники, желаю вам вдохновения, веры, любви к нашему государству. Чтобы каждый из нас был на своем месте, и все мы делали дело, которое греет наши сердца. Давайте дарить тепло тем, кто рядом. Умножаем вокруг нас благосостояние! Также хотел бы пожелать обращать больше внимания на собственный качественный продукт - это, по моему мнению, и есть основа нашего благосостояния. Такого продукта стает все больше, и его надо поддерживать: покупать у отечественного производителя, слушать свою музыку, читать украинские книги, смотреть украинское кино. Счастья, вдохновения всем! Слава Украине! Героям Слава! ", - поздравил Скрипка.

Исполнительница Наталья Могилевская поделилась яркой фотографией с подсолнухами и забавным поздравлением.

Автор: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Наталья Могилевская написала оригинальное поздравление
Наталья Могилевская написала оригинальное поздравление

"Дорогая подруга, я хочу, чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается!", - написала Могилевская.

Певица Злата Огневич также обратилась к стране с поздравительными словами: "С Днем Независимости, моя страна! Ты такая молодая, амбициозная и прекрасна. Расцветай, моя единственная! "

Автор: Instagram.com/zlata.ognevich
  Злата Огневич пожелала государству расцвета
Злата Огневич пожелала государству расцвета

Артистка Екатерина Бужинская по случаю праздника подготовила красивый образ. Она появилась в длинном вышитом платье и высоком венке.

Автор: Instagram.com/buzhynska
  Екатерина Бужинская по случаю праздника подготовила красивый образ
Екатерина Бужинская по случаю праздника подготовила красивый образ

"Мирного неба тебе, Украина! С Днем Рождения, родная мама", - написала Бужинская на своей странице в Instagram.

Чувственным приветствием поделилась певица Анастасия Приходько:

"Украина, с Днем рождения! С Днем твоей независимости! Молодая, уверенная в себе и цветущая! Дай Бог, нам сил, мудрости, терпения и умения тебя восхвалять! Искренние объятия нашим ангелам охранникам, которые с каждым днем ​​ближе к победе! Спасибо за наше мирное небо, вы охраняете ценой жизни! Спасибо добровольцам, которые первые пошли нас защищать. Спасибо девушкам, которые там в АТО. Волонтерам и тем, кто верит, что эта живая рана Украины заживет. Сегодняшний день является важным для каждого из нас! Поздравляю! Всем добра".

Автор: Instagram.com / prykhodko_official
  Чувственным поздравлением поделилась певица Анастасия Приходько
Чувственным поздравлением поделилась певица Анастасия Приходько

Певица Руслана пожелала украинцам чистого неба и чистой мечты.

Автор: Instagram.com/ruslana.lyzhychko
  Певица Руслана пожелала украинцам чистого неба и чистой мечты
Певица Руслана пожелала украинцам чистого неба и чистой мечты

"Я поздравляю всех нас с Днем Независимости нашей страны! Нашей Независимости 30 лет. Но на самом деле нам гораздо больше! Возможно, я не так совершенно знаю историю Украины, но я чувствую ее всем своим сердцем! И моя мечта остается неизменной! Я хочу всем нам пожелать чистого неба, чистой земли, чистой мечты, чистой любви! И пусть сердца всех украинцев по всему миру, где бы мы ни были, бились в унисон - всегда вместе, всегда на одном дыхании. Слава Украине!", - написала Руслана.

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Сегодня стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали десять важных дат, связанных с созданием государства.

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