Как украинские звезды отдыхали на майские праздники

Настя Каменских, Леся Никитюк, MONATIK, Юлия Санина и Катя Осадчая провели майские праздники за рубежом. Оля Полякова осталась в Украине и уделила время спа процедурам.

Турция и Египет являются самыми популярными направлениями среди украинцев. Так, ведущая 33-летняя Леся Никитюк полетела в турецкий Кемер на девичник, который организовала подруге.

В Турцию на Пасху полетела и в третий раз беременная Катя Осадчая с семьей. Телеведущий и актер Юрий Горбунов, который вскоре во второй раз станет отцом, показал общую романтическую фотографию с отдыха. С семьей в ту же Турцию отправился и певец MONATIK.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдыхала вместе с мужем и сыном в Египте. Впрочем, как сообщила знаменитость в своем фотоблоге, поездка стала худшей из всех. Артистка отметила, что обычно ей везет на удачные путешествия, но не в этот раз.

Певица 34-летняя Настя Каменских наоборот, на майские уже вернулась в Украину к мужу Потапу. Она отдыхала в Мексике, куда отправилась с подругами и мамой ради эмоциональной перезагрузки.

Фото: instagram.com/kamenskux

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