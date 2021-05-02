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воскресенье, 02 мая 2021 23:46

Как отметили Пасху украинские звезды
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Телевелуча Леся Никитюк продемонстрировала свою корзину и праздничных образ
Фото: Instagram.com/lesia_nikituk
Певица Alyosha порадовала поклонников семейной фотографией
Певица Ирина Федишин появилась на фотографии со своей мамой
Телеведущая Валерия Крук красовалась на фотографии с корзиной возле Киевского Свято-Введенского монастыря
Ексучасниця дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха также позировала с корзиной

Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово.

По этому случаю Gazeta.ua собрала самые яркие фотографии украинских звезд, на которых они позируют с пасхальными корзинами и ремнями.

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою корзину и праздничный образ. Звезда облачилась в розовую кофточку и бежевую юбку-миди.

"Христос Воскрес! Всех с праздником! Каждого яичком цок-цок", - поздравила Никитюк своих подписчиков в Instagram.

Автор: Instagram.com/lesia_nikituk
  Телевелуча Леся Никитюк продемонстрировала свою корзину и праздничных образ
Телевелуча Леся Никитюк продемонстрировала свою корзину и праздничных образ

Певица Alyosha порадовала поклонников семейной фотографией. Она, ее муж Тарас Тополя и трое детей позируют возле стола с красиво украшенными пасками и пасхальными яйцами.

"Христос Воскрес!" - поздравила творческая семья своих подписчиков.

Автор: Instagram.com/alyoshasinger
  Певица Alyosha порадовала поклонников семейной фотографией
Певица Alyosha порадовала поклонников семейной фотографией

Певица Ирина Федишин появилась на фотографии со своей мамой. Исполнительница нарядилась в вышитую блузку и белые брюки, в руках держит паску.

"Всем семейного тепла", - пожелала Федишин.

Автор: Instagram.com/irynafedyshyn
  Певица Ирина Федишин появилась на фотографии со своей мамой
Певица Ирина Федишин появилась на фотографии со своей мамой

Телеведущая Валерия Крук красовалась на фотографии с корзиной возле Киевского Свято-Введенского монастыря. Звезда предстала в длинном синем платье и платке в тон.

Автор: Instagram.com/valeriyakruk
  Телеведущая Валерия Крук красовалась на фотографии с корзиной возле Киевского Свято-Введенского монастыря
Телеведущая Валерия Крук красовалась на фотографии с корзиной возле Киевского Свято-Введенского монастыря

Ексучасниця дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха также позировала с корзиной, но в черном наряде. Контраста снимку добавляют оранжевые тюльпаны, цветущие на заднем фоне.

"Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на ваш дом и вашу семью. Друзья, всех со светлым праздником! Христос воскрес!", - написала Виктория.

Автор: Instagram.com/vikanablack
  Ексучасниця дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха также позировала с корзиной
Ексучасниця дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха также позировала с корзиной

Певица Наталья Могилевская тоже похвасталась своей паской и поздравила поклонников с праздником.

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, всем сил, удачи, любви и пусть это прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, мир в наши дома, любовь и счастье. С праздником!", - поздравила Могилевская.

Автор: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Певица Наталья Могилевская похвасталась своей паской и поздравила поклонников с праздником
Певица Наталья Могилевская похвасталась своей паской и поздравила поклонников с праздником

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Сегодня, 2 мая, в день Светлого Воскресения Христова, в Киев из Иерусалима доставлен Благодатный огонь. Огонь доставили в Украину верующие и люди доброй воли рейсовым самолетом. Его принял наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.

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