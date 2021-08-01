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воскресенье, 01 августа 2021 13:36

Как изменились гонорары Go_A после Евровидения

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Как изменились гонорары Go_A после Евровидения
В группы Go_A после Евровидении-2021 выросли гонорары в три раза. Фото: zikua.tv

Солистка етнофольк группы Go_A раскрыла секрет своих гонораров после Евровидении-2021. Они подскочили втрое.

К победе на Национальном отборе они были известны только в узких кругах, поэтому сейчас их гонорары не является заоблачными.

Об этом сообщил "Светская жизнь"

"У меня нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel", - похвасталась Екатерина Павлено, солистка группы Go_A.

К слову, Go_A ли не единственные украинские артисты, в период карантина гастролируют по Европе. Музыкантов приглашают с концертами в разные уголки мира, и везде публика встречает их очень тепло.

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В финале Евровидения-2021 Go_A заняли почетное 5 место, а по результатам зрительского голосования оказались на второй строчке.

Трек коллектива для Евровидения-2021 ворвался на 1 строчку мирового рейтинга Spotify, покорил iTunes, дебютировал в чарте Billboard как первая украиноязычная песня в истории и вошел в десятку лучших выступлений конкурса по просмотрам на YouTube.

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