Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби

Фото: edinstvennaya.ua.

Марго Робби советует, если собираетесь на вечеринку можно надеть длинную льняную платье, платье из тончайшего шифона и платье прямого кроя.

Длинное платье из тончайшего шифона подойдет на все светские вечера. Главное правильно подобрать оттенок.

Марго выбрала терракотовый, который идеально подойдет блондинкам теплого типа.

Льняное платье должно быть в каждом гардеробе. Стоит только правильно оформленный лиф с декольте и лямками, рассказывает edinstvennaya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Худшие модные тренды за последние десять лет

Платье в пол цвета хаки идеально впишется в любой летний гардероб и не требует дополнительных украшений.

Футболка прямого покроя, напоминает майку до пят можно носить как на деловые встречи, так и на вечерние прогулки.

Прежде всего следует помнить, что самый важный тренд - это комфорт. Давно вышло из моды с ног до головы одеваться в узкая одежда, или мучить себя излишне синтетическими тканями. Вещи, которые вы носите, должны быть удобными для вас как с точки зрения тела, так и в психо-эмоциональном плане.