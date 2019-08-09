 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 603
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1287
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2673
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2043
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4419
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13959
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15588
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2952
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3528
Фото
Все фото
5
5
4
3
12
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
Поправилась на 19 кг: беременная Санта Димопулос показала большой живот в тесном бикини
Поправилась на 19 кг: беременная Санта Димопулос показала большой живот в тесном бикини
Жена Монатика засветила соблазнительную фигуру в купальнике
Жена Монатика засветила соблазнительную фигуру в купальнике
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
Видео
Все видео
Компенсация в несколько миллионов долларов: Леди Гагу обвинили в воровстве
Компенсация в несколько миллионов долларов: Леди Гагу обвинили в воровстве
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
75-летний голливудский актер спас ребенка из перевернутой машины
75-летний голливудский актер спас ребенка из перевернутой машины
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4169
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3888
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7623
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 270
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 05:28

Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби
5

  Комментировать

Стоит, чтобы стилист подобрал наряд по последним тенденциям моды
Фото: edinstvennaya.ua.
Стоит, чтобы стилист подобрал наряд по последним тенденциям моды
Стоит, чтобы стилист подобрал наряд по последним тенденциям моды
Стоит, чтобы стилист подобрал наряд по последним тенденциям моды
Стоит, чтобы стилист подобрал наряд по последним тенденциям моды

Марго Робби советует, если собираетесь на вечеринку можно надеть длинную льняную платье, платье из тончайшего шифона и платье прямого кроя.

Длинное платье из тончайшего шифона подойдет на все светские вечера. Главное правильно подобрать оттенок.

Марго выбрала терракотовый, который идеально подойдет блондинкам теплого типа.

Льняное платье должно быть в каждом гардеробе. Стоит только правильно оформленный лиф с декольте и лямками, рассказывает edinstvennaya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Худшие модные тренды за последние десять лет

Платье в пол цвета хаки идеально впишется в любой летний гардероб и не требует дополнительных украшений.

Футболка прямого покроя, напоминает майку до пят можно носить как на деловые встречи, так и на вечерние прогулки.

Прежде всего следует помнить, что самый важный тренд - это комфорт. Давно вышло из моды с ног до головы одеваться в узкая одежда, или мучить себя излишне синтетическими тканями. Вещи, которые вы носите, должны быть удобными для вас как с точки зрения тела, так и в психо-эмоциональном плане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как хорошо выглядеть летом - советы Марго Робби». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 150219
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 60184
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 51816
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 18930
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 2 Просмотров: 16948
Знаменитости
Компенсация в несколько миллионов долларов: Леди Гагу обвинили в воровстве
Компенсация в несколько миллионов долларов: Леди Гагу обвинили в воровстве
 Просмотров: 459
Продюсеры "Игры престолов" ушли из HBO к конкурентам за $200 млн
Продюсеры "Игры престолов" ушли из HBO к конкурентам за $200 млн Просмотров: 288
Экс-муж Ани Лорак похвастался новой любовницей в сети
Экс-муж Ани Лорак похвастался новой любовницей в сети Просмотров: 504
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
5
 Просмотров: 6066
Оля Цибульская впервые за 5 лет супружеской жизни показала лицо мужа
Оля Цибульская впервые за 5 лет супружеской жизни показала лицо мужа Просмотров: 3321
Больше всего комментируют
23
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
18
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
5
Мы имеем право на ненависть
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
2
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Голосов: 36880
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua