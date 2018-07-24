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вторник, 24 июля 2018 16:18

Как группа Spice Girls вернется на сцену

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Как группа Spice Girls вернется на сцену
Группа Spice Girls возвращается на большую сцену. Фото gs.fm

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) подтвердила информацию о воссоединении группы в полном составе.

"Мы - сестры! Мы вместе прошли удивительный, замечательный путь, и мы возвращаемся", – сказала Мел Би заявила во время британского ток-шоу Loose Women, сообщает издание Reuters.

Певица отметила, все участницы Spice Girls согласились вернуться на сцену. Однако она добавила, что были только сложности с Викторией Бекхэм.

Spice Girls опубликовали совместное фото, чем изрядно порадовали своих фанатов. Также ранее певицы заявили о воссоединение и мировое турне, которое начнется летом 2018 года в Великобритании. Однако на этом сюрпризы от Spice Girls не закончились: знаменитости анонсировали запуск большого телевизионного проекта по поиску молодых талантов.

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Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эмме Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект и коллектив распался.

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