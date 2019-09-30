Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских

У субботу, 28 сентября, в развлекательном шоу "Вечерний квартал" показали первую пародию на президентскую чету Зеленских.

Премьера нового сезона состоялась на телеканале "1+1".

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По сюжету юмористического номера, президент и первая леди пришли посмотреть выступление "кварталовцев". Так называемые Зеленские сидели в зрительном зале. Роль президента досталась пародисту Юрию Великому, первую леди сыграла Елена Кравец.

Для выступления актеры "Квартала 95" до мелочей повторили образы Зеленских на инаугурации президента.

Тогда Елена Зеленская выбрала наряд от украинского дизайнера Артема Климчука. Образ состоял из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяной ткани молочного цвета.

Первая леди Украины Елена Зеленская снова удивила сеть стильным нарядом. Супруга президента приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Снимки образа появились в Instagram жены президента.