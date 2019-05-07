Как должны выглядеть "мстители" согласно комиксам

Фото: lux.fm

Фанаты комиксов или книг, которые экранизировали, часто расстраиваются из-за того, что герои не совсем похожи на тех, которых описывали в первоисточниках.

Создатели экранизированных персонажей Марвел немного отошли от канона и внесли свои коррективы в их образы.

Без этих изменений некоторые супергерои выглядели бы смешно в костюмах с комиксов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актер массовки смонтировал видео из эпизодов фильмов