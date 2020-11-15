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воскресенье, 15 ноября 2020 23:46

Кайли Миноуг рассказала, как боролась с раком молочной железы

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Кайли Миноуг рассказала, как боролась с раком молочной железы
Кайли Миноуг откровенно рассказала, как преодолела болезнь. ФОТО: instagram.com/kylieminogue

15 лет назад австралийский певице Кайли Миноуг диагностировали рак молочной железы. К счастью, ей удалось побороть болезнь. Однако в недавнем интервью изданию People 52-летняя звезда вспомнила, как отреагировала на поставленный ей диагноз.

"Это было похоже на то, как будто земля соскользнула со своей оси. Вы видите все по-другому. Я помню, что мне поставили диагноз, но мир не знал о нем", - призналась певица.

Кайли рассказала, что в тот момент, когда впервые услышала о диагнозе, была с братом и бойфрендом в кафе. Однако, из-за шока они не сразу поняли, о чем спрашивает официант.

Во время лечения Миноуг перенесла лампектомии и химиотерапию, и уже в начале 2006 года звезда преодолела болезнь. Именно такой опыт навсегда изменил мировоззрение Кайли. По ее словам, процесс адаптации и изменений неизбежен после рака или любого другого серьезного испытания в жизни.

"На данном этапе я действительно чувствую, что жизнь просто состоит из моментов и там больше таких, которые могут быть хорошими. И я стараюсь признать, что это тоже был хороший момент", - подытожила знаменитость.

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Недавно Кайли Миноуг отметила 52-летие. По этому случаю знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала коллаж из своих детских фото.

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