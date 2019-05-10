Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом

Звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер недавно потрясла поклонников своим нарядом. Знаменитость заметили у ресторана Catch в Западном Голливуде на дне рождении подруги Яйрис Палмер.
Кайли надела ярко-красную блузку и сверкающие виниловые брюки. Их дополнила лодочками на высоком каблуке того же оттенка. В руках она держала необычный клач в виде губной помады.
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Откровенная блузка продемонстрировала живот звезды и подчеркнула пышный бюст. Образ дополнила простая прическа с собранными гладкими волосами.
Недавно старшая сестра Кайли Ким Кардашян сообщила, что зарабатывает $1 млн за пост в Instagram. Знаменитость собралась судиться с брендом одежды Missguided USA через использование ее фото без разрешения.
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