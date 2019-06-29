Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото

Фото: Instagram

Американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.

На фотографии модель лежит на диване в джинсах и зеленом бюстгальтере. Из-под брюк видно стринги из атласного комплекта.

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Снимок набрал 8,5 млн лайков и более 85 тыс. комментариев.

Недавно Кайли Дженнер, которая основала бьюти-корпорацию Kylie Cosmetics, поразила сеть выбором наряда. Она выбрала черный атласный костюм, состоящий из рубашки и юбки от львовского бренда CULTNKD.