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суббота, 29 июня 2019 16:48

Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото
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Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет
Фото: Instagram
Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет
Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет
Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет

Американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.

На фотографии модель лежит на диване в джинсах и зеленом бюстгальтере. Из-под брюк видно стринги из атласного комплекта.

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Снимок набрал 8,5 млн лайков и более 85 тыс. комментариев.

Недавно Кайли Дженнер, которая основала бьюти-корпорацию Kylie Cosmetics, поразила сеть выбором наряда. Она выбрала черный атласный костюм, состоящий из рубашки и юбки от львовского бренда CULTNKD.

Daily Mail
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29
июня

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