Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом в откровенном платье

Фото: Instagram

Американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер в очередной раз порадовала поклонников откровенным нарядом. Своими фотографиями она поделилась на странице в Instagram.

Оранжевое платье знаменитость надела на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе. Открытое декольте подчеркнуло пышный бюст Кайли. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке и с прозрачными вставками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кайли Дженнер удивила фанатов причудливым нарядом

"Бегство от обыденности", - подписала один из снимков в соцсети Дженнер. Он получил более 4 млн лайков.

Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет. За 2018 год она заработала $166,5 млн. Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире.