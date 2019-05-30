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четверг, 30 мая 2019 19:13

Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом в откровенном платье
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Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире
Фото: Instagram
Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире
Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире
Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире

Американская звезда реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер в очередной раз порадовала поклонников откровенным нарядом. Своими фотографиями она поделилась на странице в Instagram.

Оранжевое платье знаменитость надела на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе. Открытое декольте подчеркнуло пышный бюст Кайли. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке и с прозрачными вставками.

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"Бегство от обыденности", - подписала один из снимков в соцсети Дженнер. Он получил более 4 млн лайков.

Недавно Кайли Дженнер запустила линию средств для тела. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics в прошлом году принес ей звание самой богатой среди знаменитостей, не достигших 30 лет. За 2018 год она заработала $166,5 млн. Дженнер является самой молодой миллиардершей в мире.

Daily Mail
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