Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша 28-летняя Alyona Alyona продолжает ломать стереотипы и впечатлять поклонников.

Певица наделала фото в купальнике в йога-позах и выложила их в Иnstagram.

"Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали", - написала Елена.

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"Умеете Вы поднять настроение, мега позитивный человек", "Какая же ты нереально крутая", "Идеально! Будь моим наставником!", "Красотка!", - написали поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пускаю хвилі🌊 Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 5 Фев 2020 в 2:01 PST

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, которая недавно провела свой первый сольный концерт в Киеве, показала пышную фигуру на отдыхе. Фотографию с пляжа Барселоны реперша опубликовала в Insta-story.