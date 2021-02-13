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суббота, 13 февраля 2021 21:57

Известная супермодель впервые стала мамой: фото

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  Эльза Хоск родила первенца. Фото: instagram.com/hoskelsa
Эльза Хоск родила первенца. Фото: instagram.com/hoskelsa

32-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск и ее возлюбленный Том Дэйли, впервые стали родителями.

Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась с подписчиков в Instagram.

Ангел Victoria's Secret сообщила, что 11 февраля родила дочь. Девочку назвали Тууликки Джоан - в честь мамы и бабушки Эльзы.

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"Самый счастливый день в моей жизни - когда я встретила тебя. Наиболее гордой чувствовала себя тогда, когда родила тебя.

Тебя назвали в честь двух сильных женщин - моей мамы и моей бабушки. Ты пришла в этот мир, как супер-женщина, с поднятым кулаком в лицо. Мы будем любить тебя всегда, детка", - говорится в подписи к фото.

Эльза Хоск - одна из самых успешных и найсексуальних моделей. За свою карьеру Хоск неоднократно украшала обложки Elle и Cosmopolitan, а также участвовала в показах Christian Dior, Giambattista Valli и многих других брендов. В 2015 году Эльза официально вступила в ряды "ангелов" Victoria's Secret и с тех пор участвует в ярких ежегодных шоу бренда женского белья.

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