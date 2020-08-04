Известная реперша умерла из-за пластической операции по увеличению ягодиц

Операция обошлась в $580. Фото: Instagram

Бразильская реперша Фернанда Родригес, более известная под псевдонимом Mc Atrevida, умерла после неудачной процедуры по увеличению ягодиц. Об этом сообщает Daily Mail.

Рэп-исполнительница перенесла липолифтинг в одной из клиник эстетической медицины в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Во время процедуры врачи перекачали лишний жир с ее спины в ягодицы. Операция обошлась в $580.

Через два дня 43-летняя певица почувствовала невыносимые боли в спине, началось воспаление в теле.

Фернанду Родригес отправили в отделение реанимации. Но через сутки женщина умерла от почечной недостаточности.

Медики отметили, что причиной смерти стал сепсис. Неквалифицированный пластический хирург перед тем, как ввести жир со спины жир ягодицы, смешал его с неизвестным веществом.

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Полиция выяснила, что клинику, где проводилась процедура, лишили медицинской лицензии несколько месяцев назад. Однако медицинское учреждение продолжало работать.

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