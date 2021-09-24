Известна причина смерти звезды культового сериала "Секс в большом городе"

21 сентября умер Вилли Гарсон. Фото: Reuters

21 сентября в 57 лет умер американский актер Вилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс в большом городе". Стала известна причина смерти.

Семья актера рассказала трагические подробности, передает The New York Times.

Причина смерти Гарсона - рак поджелудочной железы.

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"Невестка Нина Тасслер сообщила, что умер актер из-за рака поджелудочной железы", - говорилось в издании.

Гарсон пошел из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Американский актер Вилли Гарсон известен по роли Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс в большом городе". Умер в возрасте 57 лет. В этом году актер снялся в продолжении сериала. Также известен по ролям швейцара Ральфа в ромкоме "Маленький Манхэттен" 2005 года, Джеральда Хирша в перезагрузке "Гавайев 5.0" (2015-2020 годы) и Генри Коффилда в "Полиции Нью-Йорка" 1993-го.