Итальянская блогерка похвасталась сексуальной фигурой в бикини

Итальянский фэшн-блогер 32-летняя Вероника Ферраро рассказывает не только о последних новинках из мира моды. Звезда также публикует откровенные фото в Instagram.

Фото: instagram.com/veronicaferraro

На последнем снимке итальянка позирует в раздельном купальнике со змеиным принтом. Загар подчеркивает стройную фигуру и аппетитные формы блогера.

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Ферраро стала популярной благодаря постам о моде и путешествия в Instagram. В ее аккаунте уже более 1 млн подписчиков .

Австралийская блогерка 26-летняя Тэмми Хемброу поражает фанатов эротическими снимками. Фото публикует в Instagram.