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четверг, 01 июля 2021 12:30

"Использую аффирмации" - Эшли Грэхем позировала для глянца и поделилась, как поверить в себя
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Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэхем приняла участие в фотосессии для журнала V Magazine. Она появилась на страницах июльского выпуска.

Звезда предстала в лаконичном наряде. Она выбрала бодисьют от Alaïa и джинсы Lois Jeans. Дополнила образ украшениями от Tiffany & Co. О публикации в журнале сообщила в Instagram.

Эшли Грэхем снялась для журнала V Magazine
Фото: instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэхем снялась для журнала V Magazine
Эшли Грэхем снялась для журнала V Magazine
Эшли Грэхем снялась для журнала V Magazine
Эшли Грэхем снялась для журнала V Magazine

В интервью глянца модель поделилась, как поверить в себя и быть в гармонии с собой.

"Самый ценный урок, который я усвоила, - это быть уверенной и понимать, что делает меня уникальной. Люди будут пытаться сказать вам, кто вы, или убедить вас, что вы не способны на что-то. Но вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Верьте, что вы можете достичь цели, и она ваша", - отметила Грэхем.

Также знаменитость добавила, что использует аффирмации, чтобы укрепить уверенность в себе.

"Использую аффирмации, чтобы напомнить себе, что нужно верить в себя: я смелая, я гениальна, я красивая. Моя мама Линда на самом деле вдохновляла меня использовать их, и хотя содержание этих утверждений менялось в течение всей моей жизни, они мне невероятно помогли и были моей силой", - рассказала женщина.

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Авторами фотографий являются Инез ван Ламсверде и Винод Матадин - голландский дуэт фотографов.

Американская plus size модель Эшли Грэхем опубликовала провокационные фото. На серии снимков звезда позировала в черных трусах и белом топе. Образ дополнили желтая сумка и сапоги в тон. Фотосессию устроила в отеле Palazzo Parigi Milano Hotel and Grand Spa, расположенном в центре итальянского Милана.

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Дата
01
июля

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