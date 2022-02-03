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четверг, 03 февраля 2022 14:17

Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
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Журналисту, продюсеру и музыканту Игорю Пелыху, ведущему программы "Галопом по Европам", 3 февраля исполнилось бы 48 лет. Но 8 мая 2009 года шоумен погиб в ДТП. Авария произошла на проспекте Победы, 82 в Киеве.

В тот день Пелых вместе с друзьями ехал на свадьбу в Житомир. Водитель автомобиля Honda Accord двигался по третьей полосе движения. Ехал со стороны улицы Дегтяревской в ​​направлении Щербакова (недалеко от ст. м. Нивки). Водитель не выбрал безопасную дистанцию ​​и врезался в авто Volkswagen Passat. Тот двигался в попутном направлении. После этого столкновения Honda уехал в зеленую зону, влетел в два дерева и опрокинулся. Пассажир Honda – Пелых - погиб на месте. Пассажирка этого авто, киевская студентка Александра Гринченко, скончалась по дороге в больницу. Всего в салоне находились четыре человека. Водитель с окровавленной головой вылез из авто и ушел неизвестно куда. Водитель Volkswagen не травмировался. Он был в шоке. Мужчина рассказал, что был сильный удар. Авто крутило четыре раза. Виновника ДТП разыскали, и в октябре 2009 года суд лишил его свободы на 9 лет.

Прощание с Пелыхом прошло на улице Паньковской в ​​помещении канала ICTV, где в последние годы работал Игорь. Проводить его в последний путь пришли сотни людей. Среди них были родственники, друзья, коллеги и просто фанаты. Похоронили Пелыха 10 мая 2009 года на Байковом кладбище в Киеве.

Без Пелыха остались жена Александра Лозинская и трое детей: сын Иван, дочери Соломия и Устина.

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Gazeta.ua рассказывает, чем запомнился Пелых и как сложилась судьба семьи журналиста.

Журналист, продюсер и музыкант Игорь Пелых, ведущий программу "Галопом по Европам", 3 февраля мог бы отмечать 48 лет
Фото: lichnosti.net
Жена журналиста 42-летняя Александра ранее руководила продакшн-студией "Рога и копыта", которая снимала сериалы и телепрограммы для канала ICTV. Впоследствии стала продюсером проектов на телеканале "ТЭТ"
Вместе с женой Александрой Лозинской воспитывал троих детей: сына Ивана, дочерей Соломию и Устю
Старшему ребенку Пелыха - Ивану - сейчас 20 лет. Учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого
Соломия, которая меньше брата на два года, унаследовала от отца любовь к музыке

В начале карьеры работал ведущим на "Радио Тернополь", а с 1998 года - диджеем на столичном "Радио столице". В 1999 году стал ведущим программы "Не все дома" на канале "1+1". Вел ее вместе с будущей женой Александрой.

С 2000 года Пелых работал администратором сайта ICTV. Впоследствии – стал ведущим и продюсером этого телеканала. Вел программы "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт".

Старшему ребенку Пелыха - Ивану - сейчас 20 лет. Учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. В соцсетях делится фото со съемочных площадок, где работает с видеотехникой.

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Соломия, которая меньше брата на два года, унаследовала от отца любовь к музыке. Еще в 1990-х годах Пелых увлекался игрой на бас-гитаре в группе Nameless. В настоящее время Соломия часто проводит квартирники (домашние концерты - Gazeta.ua), во время которых играет на гитаре. Также она часто путешествует и занимается скаутингом.

Устина, которой сейчас 15 лет, ходит в школу. В соцсетях она редко публикует фото. Согласно информации в интернете, училась в частной школе "Афины".

А жена журналиста 42-летняя Александра ранее руководила продакшн-студией "Рога и копыта", которая снимала сериалы и телепрограммы для канала ICTV. Впоследствии стала продюсером проектов на телеканале "ТЭТ". Теперь она начала заниматься танцами.

Игорь Пелых родился 3 февраля 1974 года в Тернополе. В 1997 году работал на радио "Столица". Позже - на телеканале "1+1". С 2000 года работал на ICTV администратором сайта канала. Впоследствии стал ведущим и продюсером. Вел такие программы как: "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт".

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