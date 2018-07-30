Испанская королевская семья устроила летнюю фотосессию

Фото: Reuters

Испанская королевская семья приняла участие в традиционной летней фотосессии у своей резиденции на Майорке.

На фото позировала королева Летиция с мужем и их дочками: принцессами Леонор, 12 лет, и София, 11 лет.

Летиция примерила котоновое платье из коллекции Dafalia от Hugo Boss, которое дополнила босоножками Сардиния от испанской марки Mint & Rose за $ 100.

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Принцесса Леонор позировала в голубом платье от Zara ценою в £ 22.99, принцесса София была в платье от Massimo Dutti Linen Dress цена которого составила £ 39.95.

Королева Летиция, которая родилась в западной части Испании и ее супруг король Филипп поженились 10 лет назад в Мадриде.

Пара начала встречаться в ноябре 2002 . В 2003 году объявили о своей помолвке. Летиция имела карьеру репортера и освещала события 11 сентября и войны в Ираке, после свадьбы бросила работу.

Летиция дочь журналиста и представительницы среднего класса, внучка таксиста. Пошла по стопам отца.

Во время бракосочетания с принцем Филиппом надела ценную тиару, которую на свадьбу примерила королева София 42 года назад.