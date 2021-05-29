Ирина Шейк похвасталась стройностью и ягодицами в стрингах

Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк взволновала поклонников горячими фотографиями. Звезда опубликовала пикантные селфи в Instagram.

На фотографиях модель позирует в черном бикини и бейсболке перед зеркалом. Также Ирина поделилась кадром, на котором видно ее ягодицы в стрингах.

Под фотографиями Шейк с юмором написала, что не умеет их подписывать.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры модели.

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Телеведущая 30-летняя Регина Тодоренко каждый раз поражает своих поклонников совершенно разными образами. На этот раз звезда замилувала нежным фотосетом. Регина впиталась в нежную полупрозрачное платье белого цвета.