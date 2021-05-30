Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки в бикини

Модель и актриса Ирина Шейк похвасталась стройной фигурой. На фото появилась в черном бикини и бейсболке. Особой атмосферности кадрам добавил приглушенный свет.

Автор: Ірина Шейк / Instagram Модель похвасталась стройной фигурой.

Фото опубликовала в Instagram.

"Я не очень хорошо умею делать подписи", - написала под фото модель.

Обычно женщина редко публикует откровенные кадры. В основном ее лента в социальных сетях состоит из моментов в жизни, связанных с работой. Однако есть и исключения.

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Топмодель 35-летняя Ирина Шейк поразила фанатов сексуальными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков с эффектом полароидные рамки в Instagram. На некоторых предстала топлес и в белых штанах.