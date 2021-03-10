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среда, 10 марта 2021 23:46

Ирина Билык показала новый "космический" клип

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Автор: Instagram.com/bilyk_iryna
  Ирина Билык снялась в новом клипе в "космическом" образе
Ирина Билык снялась в новом клипе в "космическом" образе

Певица Ирина Билык представила новый видеоклип на свою песню "Не удерживай взгляд".

Режиссером работы выступил Юрий Движони, ранее снявший для Билык видео на песню "Не прячь глаз", которым исполнительница поддержала ЛГБТ-сообщество.

"Для меня песни Иры очень особенные и космические. Во время первого прослушивания "Не сдерживай взгляд" я будто слетал на три минуты в параллельную реальность. Вернувшись, я четко увидел образ певицы, цветовую гамму и локацию видео. Я рад, что в этой работе Ира выглядит супер современно, загадочно и в чем-то даже провокационно ", - процитировала Движони пресс служба звезды.

Клип снимался в течение 14 часов в студии дополненной реальности.

"Космический" образ для Билык создал дизайнер Иван Фролов. Певица снялась в корсетном миниплатье и с серебристыми аксессуарами.

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В декабре 2020 года певица Ирина Билык представила видеоклип на свою песню "Я умею любить". Над работой работал клипмейкер Герман Ненов. Певица появляется на экране в пышной розово-голубом платье.

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