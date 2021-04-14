Интимные встречи и дубайские шейхи: девушки рассказали, сколько можно заработать на эскорте

Девушки рассказали об эскорт-бизнес. Фото: Facebook

В эскорт-бизнесе за 1 день вечеринки за рубежом можно заработать от $500 до нескольких тыс.

Об этом анонимно рассказали девушки, которые работают в этой сфере.

По их словам, эскорт – это не всегда секс, а интимная встреча происходит только по согласию сторон и за отдельную плату.

Козырными модельными тусовками называют встречи с шейхами в Арабских Эмиратах, потому что там "хорошо платят".

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Модель Елена Башаева заявила, что голые девушки с балкона в Дубае надолго испортили репутацию украинок в мире, которых и так считают легкодоступными. Она работает только по проверенными контрактам, чтобы не попасть впросак. За 3 месяца женщина получает от $300 до $1,5 тыс.

Относительно скандала с голыми украинками в ОАЭ модель отметила, что, вероятно, девушкам сказали, что их лиц не будет видно. И поэтому они подумали, что ничего страшного в этом нет.

"Когда за границей узнают, что ты модель, особенно из Украины, тогда все думают, что ты – девушка легкого поведения. Тебе просто покажи деньги и ты уже побежишь", – прокомментировала Башаева.

По мнению модели, эскорт – это не проституция.

"Едете, сидите, общаетесь с людьми. Вас там 20 человек, вы поужинали и поехали домой – это не проституция, а просто общение", - подытожила она.

В Дубае 5 апреля, в понедельник, задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками, которые позировали на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок.