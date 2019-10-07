Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа

Фото: @chessiekingg

Американская блогерка Чесси Кинг получила популярность в сети с помощью контента, который разоблачает Insta-звезд.

Коллажи, на которых блогерка не стесняется показывать неприемлемые обществом складки жира и целлюлит, публикует в Instagram.

На одной половине фото Чесси позирует в выгодных ракурсах и честно говорит об использовании фотошопа, а на другой половине демонстрирует реальный кадр из жизни без фильтров.

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Кинг начинала свою онлайн-карьеру в качестве модели-бодибилдера. Практически все время она проводила в спортзалах, работала тренером и изматывала себя постоянными диетами и все для того, чтобы участвовать в конкурсах красоты для моделей бикини. Чесси сидела на жесткой спортивной диете, в день употребляя лишь 1200 калорий. Для девушки, которая постоянно тренируется в спортзале и ведет активный образ жизни, норма потребляемых калорий должно быть в полтора раза больше.

Позже Чесси набрала более 10 кг и перестала мучить себя изнурительными тренировками ради одобрения окружающих.

В Instagram девушка показывает себя такой, какая она есть. Именно благодаря этому Кинг смогла набрать 632 тыс. подписчиков.

Блогер из Австралии Лиан Уорд разрушает миф об идеальном теле моделей с Instagram. Дело в правильных позах и хорошем освещении, а еще -ракурси, уверяет женщина. Она доказывает, что модели из соцсетей в реальной жизни выглядит иначе.