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понедельник, 07 октября 2019 13:33

Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
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Чесс Кинг показывает, как выглядит настоящее женское тело за пределами Instagram.
Фото: @chessiekingg
Чесс Кинг показывает, как выглядит настоящее женское тело за пределами Instagram.
Чесс Кинг показывает, как выглядит настоящее женское тело за пределами Instagram.
Чесс Кинг показывает, как выглядит настоящее женское тело за пределами Instagram.
Чесс Кинг показывает, как выглядит настоящее женское тело за пределами Instagram.

Американская блогерка Чесси Кинг получила популярность в сети с помощью контента, который разоблачает Insta-звезд.

Коллажи, на которых блогерка не стесняется показывать неприемлемые обществом складки жира и целлюлит, публикует в Instagram.

На одной половине фото Чесси позирует в выгодных ракурсах и честно говорит об использовании фотошопа, а на другой половине демонстрирует реальный кадр из жизни без фильтров.

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Кинг начинала свою онлайн-карьеру в качестве модели-бодибилдера. Практически все время она проводила в спортзалах, работала тренером и изматывала себя постоянными диетами и все для того, чтобы участвовать в конкурсах красоты для моделей бикини. Чесси сидела на жесткой спортивной диете, в день употребляя лишь 1200 калорий. Для девушки, которая постоянно тренируется в спортзале и ведет активный образ жизни, норма потребляемых калорий должно быть в полтора раза больше.

Позже Чесси набрала более 10 кг и перестала мучить себя изнурительными тренировками ради одобрения окружающих.

В Instagram девушка показывает себя такой, какая она есть. Именно благодаря этому Кинг смогла набрать 632 тыс. подписчиков.

Блогер из Австралии Лиан Уорд разрушает миф об идеальном теле моделей с Instagram. Дело в правильных позах и хорошем освещении, а еще -ракурси, уверяет женщина. Она доказывает, что модели из соцсетей в реальной жизни выглядит иначе.

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