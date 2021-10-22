Импровизатор вспомнил, как съел старого сушеного рака в школе

Владимир Шумко поделился, как съел старого сушеного рака в школе. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Владимир Шумко поделился воспоминаниями с школьных лет. Однажды он съел школьные принадлежности.

Участник Improv Live Show рассказал в девятом выпуске шоу "Кто сверху" на "Новом канале", что это было на уроке биологии.

"Я точно не помню, в каком классе это было. Примерно седьмой или восьмой. На уроке биологии учительница раздала по партам раков. Мы должны были рассмотреть их, проанализировать что-то. Дошло до моей с одноклассником парты. Мы себе, как дяди, сели и хорошенько его "лупонули". Затем в дневнике родителям написали короткое сообщение: "Купите нового рака в школу", - вспомнил Шумко.

Рак был не вареный.

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"Просто себе засушенный рак, макет для школьников. В пыли, старый такой. Но я остался жив. А рака в школу, кстати, так и не принес почему-то", - добавил импровизатор.

Комик Владимир Шумко рассказал, как его поражают фанаты. Он поделился, что обычно дарят рисунки и вкусности.