Идеальный во всем: назвали самого привлекательного мужчину мира

Британский актер, известный ролями вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира согласно древнегреческому принципу "золотого сечения".

Автор: thesun Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной мира

Черты лиц знаменитых голливудских красавцев прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками и отражающей "идеальные" пропорции вещей, пишет The Sun.

Автор: Getty Images Роберт Паттинсон

Результат проверки выявил наиболее математически красивого человека на планете и им стал английский актер Роберт Паттинсон, которого алгоритм посчитал на 92,15 процента соответствующим "золотому сечению", а значит наиболее близким к идеалу.

Вторую ступень пьедестала наиболее привлекательных звезд с точки зрения математики заняли Тесей, супермен и ведьмак. Все это — красавец-англичанин Генри Кавилл, популярность которого в последнее время только растет, а авторитет укрепляется — 91,64 процента от идеала по "золотому сечению".

Автор: thesun Генри Кавилл

Третий результат по подсчетам системы принадлежит актеру, певцу, режиссеру и продюсеру, номинанту на "Оскар" и испытателю чудодейственного NZT Брэдли Куперу. Черты его лица соответствуют "идеальным" на 91,08 процента.

Автор: Getty Images Бредли Купер

Программа, вычисляющая соответствие древней формуле, разработана и используется в работе знаменитого лондонского пластического хирурга Джулиана Де Сильва.

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Четвертым в рейтинге стал знаменитый множеством ролей и воплощений голливудский красавец, экс-супруг Анджелины Джоли Брэд Питт. Его результат также находится немногим выше 90 процентов — 90,51 процента "идеальности" по "золотому сечению".

Автор: thesun Бред Питт

Пятое место у звездного футболиста, актера и модника Дэвида Бекхэма. Один из самых популярных футболистов "нулевых", согласно оценке программы, "идеален" на 88,96 процента.

Автор: styleinsider Дэвид Бэкхем

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