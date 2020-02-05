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среда, 05 февраля 2020 11:35

Идеальный во всем: назвали самого привлекательного мужчину мира
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Британский актер, известный ролями вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира согласно древнегреческому принципу "золотого сечения".

Автор: thesun
  Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной мира
Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной мира

Черты лиц знаменитых голливудских красавцев прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками и отражающей "идеальные" пропорции вещей, пишет The Sun.

Автор: Getty Images
  Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон

Результат проверки выявил наиболее математически красивого человека на планете и им стал английский актер Роберт Паттинсон, которого алгоритм посчитал на 92,15 процента соответствующим "золотому сечению", а значит наиболее близким к идеалу.

Вторую ступень пьедестала наиболее привлекательных звезд с точки зрения математики заняли Тесей, супермен и ведьмак. Все это — красавец-англичанин Генри Кавилл, популярность которого в последнее время только растет, а авторитет укрепляется — 91,64 процента от идеала по "золотому сечению".

Автор: thesun
  Генри Кавилл
Генри Кавилл

Третий результат по подсчетам системы принадлежит актеру, певцу, режиссеру и продюсеру, номинанту на "Оскар" и испытателю чудодейственного NZT Брэдли Куперу. Черты его лица соответствуют "идеальным" на 91,08 процента.

Автор: Getty Images
  Бредли Купер
Бредли Купер

Программа, вычисляющая соответствие древней формуле, разработана и используется в работе знаменитого лондонского пластического хирурга Джулиана Де Сильва.

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Четвертым в рейтинге стал знаменитый множеством ролей и воплощений голливудский красавец, экс-супруг Анджелины Джоли Брэд Питт. Его результат также находится немногим выше 90 процентов — 90,51 процента "идеальности" по "золотому сечению".

Автор: thesun
  Бред Питт
Бред Питт

Пятое место у звездного футболиста, актера и модника Дэвида Бекхэма. Один из самых популярных футболистов "нулевых", согласно оценке программы, "идеален" на 88,96 процента.

Автор: styleinsider
  Дэвид Бэкхем
Дэвид Бэкхем

Самая красивая женщина мира супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в финальном показе культового дизайнера современности Жана-Поля Готье.

Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшито из прозрачного шифона, на который нанесено черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты.

Хадид отметила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она увлечена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.

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05
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