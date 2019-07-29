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понедельник, 29 июля 2019 10:52

"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
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Тина Кароль снялась в соблазнительной съёмке
Фото: @tina_karol
Тина Кароль снялась в соблазнительной съёмке
Тина Кароль снялась в соблазнительной съёмке

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительными снимками новой фотосессии.

На одном из фото знаменитость позировала в черном купальном комплекте. На Тине был одет топ с открытыми плечами и белье в стиле ретро. Волосы Кароль распущены, на лице минимальный макияж.

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Поклонники пришли в восторг от сексуальной съемки кумира.

"Тиночка, вы просто красавица", "Очень красивые изгибы тела", "Элегантно и изящно", "Идеал женской красоты", "Тина, я восхищаюсь тобой"., - пишут они.

Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным фото, на котором засветила подкачанные ягодицы.

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