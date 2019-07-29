"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительными снимками новой фотосессии.
На одном из фото знаменитость позировала в черном купальном комплекте. На Тине был одет топ с открытыми плечами и белье в стиле ретро. Волосы Кароль распущены, на лице минимальный макияж.
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Поклонники пришли в восторг от сексуальной съемки кумира.
"Тиночка, вы просто красавица", "Очень красивые изгибы тела", "Элегантно и изящно", "Идеал женской красоты", "Тина, я восхищаюсь тобой"., - пишут они.
Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным фото, на котором засветила подкачанные ягодицы.
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