 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 2493
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2142
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 891
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3789
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 801
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Хрупкая украинская модель прикрыла обнаженную грудь руками
Хрупкая украинская модель прикрыла обнаженную грудь руками
Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих
Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
&quot;Приходи, я тебя съем&quot;: самые крепкие пары шоу-бизнеса
"Приходи, я тебя съем": самые крепкие пары шоу-бизнеса
Видео
Все видео
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1782
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2277
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 261
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 378
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
воскресенье, 21 февраля 2021 23:46

Хрупкая украинская модель прикрыла обнаженную грудь руками
5

  Комментировать

Украинская модель Инна Фисун поражает хрупкой фигурой
Фото: Instagram.com
Украинская модель Инна Фисун поражает хрупкой фигурой
Украинская модель Инна Фисун поражает хрупкой фигурой
Украинская модель Инна Фисун поражает хрупкой фигурой
Украинская модель Инна Фисун поражает хрупкой фигурой

Украинская модель и блогер 26-летняя Инна Фисун имеет чрезвычайно длинные ноги и тонкую талию. При росте 175 см ее вес составляет около 49 кг. Девушка ведет блог в Instagram, где у нее насчитывается близко полмиллиона подписчиков.

На последних опубликованных в сети фотографиях девушка появилась в кожаном плаще, который накинула на обнаженное тело. Грудь девушка прикрыла руками. Интересный образ дополнила красными перчатками. На втором снимке Фисун позирует в ярком топе. На других фотографиях девушка одета в короткую красную шубу и белые колготы.

Многие поклонники в восторге от ее хрупкой фигуры и засыпают девушку комплиментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже

Украинская модель 26-летняя Инна Фисун модельную карьеру начала случайно. К девушка на улице подошел модельный агент и предложил принять участие в фотосессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хрупкая украинская модель прикрыла обнаженную грудь руками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8658
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6885
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5778
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5535
С Марса пришли первые цветные изображения
С Марса пришли первые цветные изображения Просмотров: 5175
Знаменитости
"Голос країни-11": как прошел выпуск
"Голос країни-11": как прошел выпуск
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
 Просмотров: 846
Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих
Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих
5
 Просмотров: 1872
Эктор Хименес-Браво пытался покончить с собой
Эктор Хименес-Браво пытался покончить с собой Просмотров: 1476
Шоу "Маска": кто покинул эфир
Шоу "Маска": кто покинул эфир
6
 Просмотров: 1683
Голосов: 42597
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть