Хрупкая украинская модель прикрыла обнаженную грудь руками

Фото: Instagram.com

Украинская модель и блогер 26-летняя Инна Фисун имеет чрезвычайно длинные ноги и тонкую талию. При росте 175 см ее вес составляет около 49 кг. Девушка ведет блог в Instagram, где у нее насчитывается близко полмиллиона подписчиков.

На последних опубликованных в сети фотографиях девушка появилась в кожаном плаще, который накинула на обнаженное тело. Грудь девушка прикрыла руками. Интересный образ дополнила красными перчатками. На втором снимке Фисун позирует в ярком топе. На других фотографиях девушка одета в короткую красную шубу и белые колготы.

Многие поклонники в восторге от ее хрупкой фигуры и засыпают девушку комплиментами.

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Украинская модель 26-летняя Инна Фисун модельную карьеру начала случайно. К девушка на улице подошел модельный агент и предложил принять участие в фотосессии.