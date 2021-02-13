Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела

Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикане.

И порадовала поклонников в Instagram кадрами в бикини. На одной из фотографий Ксения в купальнике и шляпе эротично позирует сидя на коленях на песке. Актриса приняла такую ​​позу, в которой продемонстрировала все изгибы стройного тела - талию и бедра.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар ... Второе пока сложнее", - подписала кадры артистка.

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Поклонники оценили как пейзаж, так и формы звезды, засыпав ее в комментариях комплиментами.

Актриса Ксения Мишина, которая стала звездой романтического проекту "Холостячка", рассказала об отношениях со своим избранником. Им стал автор-сценарист в студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Пара смогла сохранить чувства и они счастливы вместе. По словам актрисы, после эфира они больше не расставались. Сейчас живут вместе и наслаждаются друг другом. И даже отправились на семейный отдых вместе с детьми от предыдущих отношений - сыном Мишиной и дочерью Елларта.