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суббота, 13 февраля 2021 13:13

Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела
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Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикане.

И порадовала поклонников в Instagram кадрами в бикини. На одной из фотографий Ксения в купальнике и шляпе эротично позирует сидя на коленях на песке. Актриса приняла такую ​​позу, в которой продемонстрировала все изгибы стройного тела - талию и бедра.

Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикан
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикан
Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикан
Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикан
Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается семейным отдыхом в Доминикан

"Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар ... Второе пока сложнее", - подписала кадры артистка.

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Поклонники оценили как пейзаж, так и формы звезды, засыпав ее в комментариях комплиментами.

Актриса Ксения Мишина, которая стала звездой романтического проекту "Холостячка", рассказала об отношениях со своим избранником. Им стал автор-сценарист в студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Пара смогла сохранить чувства и они счастливы вместе. По словам актрисы, после эфира они больше не расставались. Сейчас живут вместе и наслаждаются друг другом. И даже отправились на семейный отдых вместе с детьми от предыдущих отношений - сыном Мишиной и дочерью Елларта.

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