"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой показал талант старшей дочери 14-летней Варвары.
Юморист поделился видео, на котором поет его дочь в Instagram.
Девушка занимается в школе талантов вокалом. Спела песню My mind американской артистки YEBBA.
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"Я тебя обожаю. Хочу к тебе на концерт. Мы с мамой гордимся тобой", - написал Кошевой.
Оценили талант Варвары и другие ценители музыки:
"Просто вау", "Какая умничка", "Молодец", "Красиво", "Талантливо".
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Дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара, которая была финалисткой песенного конкурса "Голос. Дети", стала участницей национального отбора на детское Евровидение-2019. Девушка подготовила для конкурса песню "Диво в розмаїтті".
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