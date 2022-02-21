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понедельник, 21 февраля 2022 11:17

"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери

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&quot;Хочу к тебе на концерт&quot; - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
Дочь Кошевого ошарашила своим пением. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой показал талант старшей дочери 14-летней Варвары.

Юморист поделился видео, на котором поет его дочь в Instagram.

Девушка занимается в школе талантов вокалом. Спела песню My mind американской артистки YEBBA.

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"Я тебя обожаю. Хочу к тебе на концерт. Мы с мамой гордимся тобой", - написал Кошевой.

Оценили талант Варвары и другие ценители музыки:

"Просто вау", "Какая умничка", "Молодец", "Красиво", "Талантливо".

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Публикация от Школа професійного вокалу (@artpeople.ua)

Дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара, которая была финалисткой песенного конкурса "Голос. Дети", стала участницей национального отбора на детское Евровидение-2019. Девушка подготовила для конкурса песню "Диво в розмаїтті".

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